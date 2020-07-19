منتخب فرنسا يحاول خطف الموهبة المصرية بلال مظهر

عملت "بوابة الوفد" بتلقي المصري الشاب بلال مظهر، المحترف بصفوف نادي باناثيناكوس اليوناني عرضًا للعب مع المنتخب الفرنسي للناشئين .
وقام أحد أعضاء الجهاز الفنى بالمنتخب الفرنسي 2001، بالاستفسار حول اختياره سواءباللعب للمنتخب المصري أو الفرنسي، حيث أن اللاعب يحمل الجنسيتين، المصرية والفرنسية، من أجل الانضمام للمنتخب الفرنسي للناشئين 2001 .
وحسبما علمت الوفد بأن بلال مظهر يفضل اللعب مع منتخبات بلاده "مصر "، وأنه يتمنى المشاركة مع الفراعنة .
وشارك بلال مع فريقه اليوناني في ٦ مباريات وسجل ٤ أهداف، منذ إنضمامه له قادمًا من صفوف نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .
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