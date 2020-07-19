منتخب فرنسا يحاول خطف الموهبة المصرية بلال مظهر

عملت "بوابة الوفد" بتلقي المصري الشاب بلال مظهر، المحترف بصفوف نادي باناثيناكوس اليوناني عرضًا للعب مع المنتخب الفرنسي للناشئين .

وقام أحد أعضاء الجهاز الفنى بالمنتخب الفرنسي 2001، بالاستفسار حول اختياره سواء

باللعب للمنتخب المصري أو الفرنسي، حيث أن اللاعب يحمل الجنسيتين، المصرية والفرنسية، من أجل الانضمام للمنتخب الفرنسي للناشئين 2001 .

وحسبما علمت الوفد بأن بلال مظهر يفضل اللعب مع منتخبات بلاده "مصر "، وأنه يتمنى المشاركة مع الفراعنة .

وشارك بلال مع فريقه اليوناني في ٦ مباريات وسجل ٤ أهداف، منذ إنضمامه له قادمًا من صفوف نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية .