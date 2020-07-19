الإصابات تطارد فريق إنبي قبل استئناف الدوري

يتعرض فريق إنبي لإصابات متعددة بين لاعبيه في الفترة الأخيرة وقبل اسبوعين، من انطلاق مباريات الدوري بعد غياب طويل بسبب فيروس كورونا المستجد.

حيث أصيب أحمد عبد العزيز زيزو الظهير الأيسر برشح في الركبة ومحمود غالي لاعب الوسط بشد في الخلفية ، والصاعد زياد كمال لاعب الوسط

المدافع أيضا.

وكان قد أصيب أيضا الصاعد عبد الله كمال برباط صليبي خلال تدريبات فريقه.

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وكان قد تعادل فريق إنبي مع إف سي مصر 2-2 وديا اليوم" الأحد في أولى لقاءاته ، ضمن الاستعداد لعودة الدوري المصري الممتاز

خلال الشهر المقبل.

سجل هدفي إنبي أحمد خالد وعلى فوزي "ركلة جزاء" في الدقيقتين 26 و44، بينما سجل هدفي مصر، محمد نصر ومصطفى ىسلطان " ركلة جزاء في الدقيقتين 75 و85 في لقاء سيطر فيه إنبي في الشوط الأول وأهدر عدة فرص.

ودفع حلمي طولان المدير الفني لإنبي بعدد من الناشئين خلال اللقاء منهم محمد شريف واوين وميسي من مواليد 99.