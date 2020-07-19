أسوان يؤدي تدريبه الأول على ملعب الشرطة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان بقيادة أحمد كشري، مرانه الأول على ملعب اتحاد الشرطة، بعد موافقه الجهات الأمنية لعب اسوان مباريات الدوري المتبقية على ملعب الشرطة.

خضع فريق أسوان للمسحة الخامسة الطبية لفيروس كورونا، من أجل الاطمئنان على سلامة اللاعبين والجهاز الفني والإداري، قبل خوض مباراة المقاولون العرب الودية، ومن المقرر أن إقامتها الثلاثاء المقبل، فى ثاني المباريات الودية لأسوان، بعد

التعادل مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما، ضمن استعدادات الفريقين لعودة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس المقبل، بعد إيقاف 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

وجاء جدول مباريات أسوان الودية قبل الدوري كالتالي:

يوم ٢١ يوليو مع المقاولون العرب بملعب الجبل الأخضر بالمقاولون

يوم ٢٣ يوليو مع إنبى بملعب اتحاد الشرطه الرياضي

Advertisements

يوم ٢٥ يوليو مع الإنتاج الحربى بملعب الإنتاج الحربي

يوم ٢٩ يوليو مع الزمالك بملعب الزمالك

وأخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، نادى أسوان، بسلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة للكشف عن كورونا، والتى خضع لها عبو الفريق والجهاز الفنى بقيادة أحمد كشرى، بمعسكرهم المقام حاليًا بالمركز الأوليمبي، استعدادًا لخوض منافسات الدورى العام.

ويحتل أسوان المركز الـ13 بجدول الدورى، برصيد 18 نقطة، وفاز فى 4 مباريات، وتعادل فى 6 لقاءات وخسر سبعة أخرى، كما سجل أسوان 19 هدفًا واستقبلت شباكهم 27 هدفًا .