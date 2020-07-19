واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف المنافسات الرسمية .
المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة ، من شأنها الارتقاءبالمعدلات البدنية للاعبين .
كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكراتالعرضية والتسديد بعيد المدى .
وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف .
واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين .
كانت هذه تفاصيل خبر الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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