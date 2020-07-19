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الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادًا لعودة الدوري

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واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الإعداد لاستئناف المنافسات الرسمية .

المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة ، من شأنها الارتقاء

بالمعدلات البدنية للاعبين .

كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكرات

العرضية والتسديد بعيد المدى .

وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف .

واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين .

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