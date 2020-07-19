تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس .. بنزيما في الهجوم

أعلن المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان عن تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الأحد على الملعب البلدي دي بوتاركي بالجولة الـ 38 والأخيرة من بطولة لكرة القدم : الدوري الإسباني لكرة القدم : وجاء تشكيل ريال مدريد أمام ليجانيس كالآتي : حارس المرمى: أريولا خط الدفاع : فاسكيز ، راموس ، ميليتاو ، ميندى خط الوسط: فالفيردى ، كاسيميرو ، إيسكو Advertisements خط الهجوم: بنزيما ، أسينسيو ، فينيسيوس جونيور ونجح ريال مدريد في حسم لقب الدوري الإسباني بالجولة السابقة بعد الفوز على فريق فياريال ، كما تأهل إلى دوري أبطال أوروبا النسخة القادمة . يمكنكم مشاهدة مباراة الريال وليجانيس من هنا

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