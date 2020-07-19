عاجل | تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليجانيس في الدوري الاسباني

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة ريال مدريد الاساسية التي سيخوض بها مباراة ليجانيس مساء اليوم الاحد في إطار الجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم بالدوري الاسباني “لا ليجا”.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد تغييرات بالجملة، حيث يجلس النجم الدولي الكرواتي “لوكا مودريتش” على دكة البدلاء رفقة الألماني “توني كروس” والمدافع الفرنسي “رفائيل فاران”.

كما سيغيب البلجيكي “إيدين هازارد” عن التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء، بعدما قرر زيدان إراحته تمامًا حتى يكون جاهز لمباراة “مانشستر سيتي” في دوري أبطال أوروبا.

بينما عاد “فيدريكو فالفيردي” لقيادة خط الوسط بجانب كل من “كاسيميرو وإيسكو”.

وفي خط الدفاع سيلعب الجناح “لوكاس فاسكيز” في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب “داني كارفاخال” للإصابة، وفي الجهة اليسرى سيلعب “فيرلاند ميندي”.

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والتالي تشكيلة ريال مدريد:

ألفونس أريولا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميلياتو – سيرجيو راموس – فيرلاند ميندي

فيدريكو فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – فرانسيسكو إيسكو

ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

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