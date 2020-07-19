اخبار الرياضه

عاجل | تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليجانيس في الدوري الاسباني

0 نشر
مهاب زايد 0 تبليغ

Advertisements

أعلن زين الدين زيدان تشكيلة الاساسية التي سيخوض بها مباراة ليجانيس مساء اليوم الاحد في إطار الجولة الـ 38 والأخيرة هذا الموسم بالدوري الاسباني “لا ليجا”.

وشهدت تشكيلة ريال مدريد تغييرات بالجملة، حيث يجلس النجم الدولي الكرواتي “لوكا مودريتش” على دكة البدلاء رفقة الألماني “توني كروس” والمدافع الفرنسي “رفائيل فاران”.

كما سيغيب البلجيكي “إيدين هازارد” عن التشكيلة الأساسية ودكة البدلاء، بعدما قرر زيدان إراحته تمامًا حتى يكون جاهز لمباراة “مانشستر سيتي” في .

بينما عاد “فيدريكو فالفيردي” لقيادة خط الوسط بجانب كل من “كاسيميرو وإيسكو”.

وفي خط الدفاع سيلعب الجناح “لوكاس فاسكيز” في مركز الظهير الأيمن في ظل غياب “داني كارفاخال” للإصابة، وفي الجهة اليسرى سيلعب “فيرلاند ميندي”.

Advertisements

والتالي تشكيلة ريال مدريد:

ألفونس أريولا

لوكاس فاسكيز – إيدير ميلياتو – سيرجيو راموس – فيرلاند ميندي

فيدريكو فالفيردي – كارلوس كاسيميرو – فرانسيسكو إيسكو

ماركو أسينسيو – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل | تغييرات بالجملة في تشكيلة ريال مدريد الأساسية أمام ليجانيس في الدوري الاسباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا