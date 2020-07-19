يعكف مسئولو نادي الرجاء المغربي، علي دراسة مقترح جماهيري، من أجل إطلاق نشيد رسمي خاص بالفريق الأخضر، على غرار الأندية العالمية.
وققال جواد الزيات رئيس نادي الرجاء في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن المكتب التنفيذي للنادي يناقش مقترح مقدم من بعض الجماهير بإطلاق نشيد خاص بالفريق، مثل باقي الفرق العالمية.
وأضاف الزيات، أن هناك إلحاح من الجماهير بضرورة إطلاق هذا النشيد في أسرع وقت.
وواصل، أن الرجاء أيضا يدرس مقترح أخر بإنشاء أكاديمية خاصة، ومتحف للنادي، يعرض الصور والألقاب والكؤوس التى توج بها على مدار تاريخه، بالإضافة إلى تخليد أبرز اللاعبين والمدربين في مسيرة الفريق الكروي.
ويشار إلى أن المغرب التطواني هو الفريق المغربي الوحيد الذي أطلق نشيده الرسمي والذي يتم إنشاده قبل انطلاق كل مباراة يستضيف فيها الفريق بملعب سانية الرمل.
يذكر، أن الرجاء سيواجه نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد ومكان اللقاء في اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري.
أقرأ ايضا
كانت هذه تفاصيل خبر نشيد خاص لجماهير الرجاء قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال افريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.