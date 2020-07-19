نشيد خاص لجماهير الرجاء قبل مواجهة الزمالك في دوري أبطال افريقيا

يعكف مسئولو نادي الرجاء المغربي، علي دراسة مقترح جماهيري، من أجل إطلاق نشيد رسمي خاص بالفريق الأخضر، على غرار الأندية العالمية.

وققال جواد الزيات رئيس نادي الرجاء في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية، أن المكتب التنفيذي للنادي يناقش مقترح مقدم من بعض الجماهير بإطلاق نشيد خاص بالفريق، مثل باقي الفرق العالمية.

وأضاف الزيات، أن هناك إلحاح من الجماهير بضرورة إطلاق هذا النشيد في أسرع وقت.

وواصل، أن الرجاء أيضا يدرس مقترح أخر بإنشاء أكاديمية خاصة، ومتحف للنادي، يعرض الصور والألقاب والكؤوس التى توج بها على مدار تاريخه، بالإضافة إلى تخليد أبرز اللاعبين والمدربين في مسيرة الفريق الكروي.

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ويشار إلى أن المغرب التطواني هو الفريق المغربي الوحيد الذي أطلق نشيده الرسمي والذي يتم إنشاده قبل انطلاق كل مباراة يستضيف فيها الفريق بملعب سانية الرمل.

يذكر، أن الرجاء سيواجه نادي الزمالك في دوري أبطال أفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، وسيحدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” موعد ومكان اللقاء في اجتماع طارئ خلال الأسبوع الجاري.

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