بث مباشر | مشاهدة مباراة الانتر وروما في الدوري الايطالي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الانتر وروما” ضمن أهم مباريات اليوم الأحد 19-7-2020 في الجولة الـ 34، بالدوري الايطالي.

تنقل مباراة “الانتر وروما” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق المصري “علي محمد علي”، كما تنقل على قناة بي إن سبورتس 1، وقناة سكاي كالتشيو الإيطالية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية، على ملعب “الأوليمبيكو” بالعاصمة الإيطالية روما.

يحتل “الانتر” المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 71 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز الثاني “أتالانتا” الذي تعادل مع هيلاس فيرونا في افتتاح الجولة أمس، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “يوفنتوس” الذي سيواجه لاتسيو غدًا لحساب نفس الجولة.

بينما يقبع فريق “روما” في المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الرابع “لاتسيو”، وبفارق نقطة واحدة عن صاحب المركز السادس “ميلان” الذي اكتسح بولونيا أمس بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

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وانتهت آخر مواجهة بين “الانتر وروما” في الدوري الايطالي بالتعادل السلبي، في المباراة التي أقيمت على ملعب “جوزيبي مياتزا” يوم 6 ديسمبر 2019.

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الانتر 1-0 روما

????️ملعب الأوليمبيكو (روما)

????الدوري الايطالي ( الجولة الـ 34)

⌚جارية الآن – الشوط الأول

بث مباشر مكتوب “لحظة بلحظة”

اهلاً ومرحبًا بكم في هذا البث المباشر لمباراة الانتر وروما في الجولة الـ 34 بالدوري الإيطالي.

نرجو منكم تحديث هذه الصفحة كل دقيقة للتعرف على تفاصيل المباراة أول بأول.

“1???? بداية المباراة..

“7 مانشيني يُضيع على روما هدف التقدم بعد رأسية بعيدة عن مرمى الإنتر الخالي تمامًا بعد الخروج الخاطيء من هاندانوفيتش.

“14⚽جووووووووووووووووووول الهدف للإنتر برأسية قوووية من دي فريج بعد عرضية رائعة من ألكسيس سانشيز من الركنية.

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