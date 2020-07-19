مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية لجماهير الزمالك.. ويتخذ قرار جديد ضد الخطيب

يسود حالة من الترقب الشديد داخل نادي الزمالك، حول المفاجأة المدوية التي سيعلن عنها مرتضى منصور لأعضاء القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال مرتضى منصور في تصريحات إعلامية، أنه سيفجر قبنلة مدوية ستهز مصر رياضيا خلال الفترة المقبلة.

وانتعشت خزينة النادي بسبب دفع أموال الاشتراكات في فرع النادي الجديد بمدينة السادس من أكتوبر، حيث قام الزمالك بفتح الباب أمام المشتركين لينجح في الحصول على أكثر من 80 مليون جنيه.

وكشفت مصادر أن مفاجأة مرتضى منصور، قد تكون إنشاء ستاد خاص بنادي الزمالك، فيما تطرق البعض لإمكانية وجود صفقات جديدة وقوية من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

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وطالب مرتضى منصور من قناة الزمالك عدم ذكر اسم محمود الخطيب مرة آخرى فى البرامج، مؤكدًا أنه لن يتناول اسم رئيس النادي الأهلي “بالخير أو بالشر”.

وقال مرتضى:” مش عاوزين نذكر اسم محمود الخطيب في برامجنا مرة أخرى، سواء بالخير أو الشر.. إذا أرادت مخاطبة الخطيب سأتحدث عنه عبر فيديو خارج القناة، لأنه بـ(يتلكك) لقناة الزمالك مع إن قناة الأهلي وجهت السباب لي”.

وأكمل:” قناة الأهلي لا تذكر اسمي وتكتفي فقط برئيس نادي الزمالك، ولذلك سنفعل مثلهم، ولن يتم ذكر اسم الخطيب سنكتفي برئيس النادي الأهلي”.

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