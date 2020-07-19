رياضة | بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على فنربخشة 2 / 0 فى ديربى اسطنبول

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بمشاركة النني.. بشكتاش يفوز على فنربخشة 2 / 0 فى ديربى اسطنبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادى بشكتاش المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد النني فوزا هاما على أرضه أمام نظيره فريق فنربخشة بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري التركي الممتاز فى ديربي مدينة اسطنبول. وشهدت المباراة مشاركة لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني فى المباراة كاملة والتي جمعت بين الفريقين على ملعب فودافون ارينا الدولي بمدينة اسطنبول. Advertisements وبهذه النتيجة يصبح نادى بشكتاش فى المركز الرابع بجدول ترتيب بطولة الدوري التركي الممتاز برصيد 59 نقطة بينما ظل نادى فنربخشة فى المركز السابع برصيد 50 نقطة. يذكر أن محمد النني قد انضم لصفوف النادى التركي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية قادما من صفوف نظيره أرسنال الإنجليزي.

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