رياضة | نجم آرسنال مطلوب في يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم آرسنال مطلوب في يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن يوفنتوس الإيطالي يخطط للتعاقد مع الفرنسي ألكسندر لاكازيت نجم هجوم آرسنال الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفاد موقع Le 10 Sport الفرنسي بأن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع لاكازيت من أجل تدعيم خط هجوم السيدة العجوز في الموسم المقبل.

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وأوضح الموقع الفرنسي أنه هناك شكوك حول إستمرار جونزالو هيجواين في يوفنتوس في الموسم المقبل لذلك فإن يوفنتوس يرغب في التعاقد مع لاكازيت في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأكد الموقع الفرنسي أن يوفنتوس بدأ محادثاته للإستفسار عن إمكانية رحيل النجم الفرنسي عن آرسنال علمًا بأن ميكيل أرتيتا المدير الفني للمدفعجية أكد عدم نيته التخلي عن لاكازيت.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن ألكسندر لاكازيت البالغ من العمر 29 عامًا إنضم إلى آرسنال في 2017 قادمًا من ليون الفرنسي وخاض مع الجانرز حتى الآن 123 مباراة وسجل 48 هدفًا وصنع 24 هدف آخرين وأن عقده ينتهي في 2022.