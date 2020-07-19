رياضة | ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ميسي يكسر رقم تشافي في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق ليونيل ميسي أسطورة برشلونة رقما فريدا في الدوري الإسباني بعد أن حطم رقم تشافي هيرنانديز بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة.

وصنع ميسي الهدف الأول لفريقه في شباك مضيفه ديبورتيفو ألافيس، والذي سجله أنسو فاتي في الدقيقة الـ24، ضمن مباريات الجولة 38 والأخيرة من عمر "الليغا" اليوم الأحد.

وذكر الحساب الرسمي للدوري الإسباني عبر "تويتر" أن ميسي تجاوز رقم تشافي القياسي بأكبر عدد من التمريرات الحاسمة في موسم واحد في "الليغا".

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ورفع ميسي رصيده من التمريرات الحاسمة في الدوري هذا الموسم، إلى 21 تمريرة، متخطيا تشافي الذي صنع 20 هدفا في موسم 2008-2009.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة برشلونة بخماسية نظيفة، سجل منها ميسي ثنائية بالإضافة لتمريرة حاسمة.

كما حقق ميسي رقما تاريخيا جديدا، بوصوله إلى 1000 مساهمة مباشرة بالأهداف خلال مسيرته مع برشلونة والمنتخب الأرجنتيني (867 مباراة)، حيث سجل 703 أهداف وصنع 297 هدفا.