رياضة | مدرب الأهلي يكشف حقيقة إمتلاكة حساب على تويتر (صورة)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مدرب الأهلي يكشف حقيقة إمتلاكة حساب على تويتر (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، إملاكه لحساب على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وذكر قمصان في منشور له عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل "فيس بوك" أنه لا يمتلك أي حسابات على تويتر، عقب قيام أحد الأفراد بتدوين حساب بإسمه عليه، والتواصل مع المتابعين واللاعبين.

ويعد سامي قمصان من مواليد 6 مارس 1976 في شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وحاصل على ليسانس آداب قسم علم إجتماع، وبدأ مشواره فى ممارسة كرة القدم ضمن قطاع الناشئين في غزل شبين حيث إلتحق بمدرسة الكورة في سن 9 سنوات، حتى شارك مع الفريق الأول بالغزل في سن 17 عام، ثم إنتقل للعب في النادي الأهلي في موسم 95/96 وإستمر في القلعة الحمراء لمدة 5 سنوات، حقق خلالهم 9 بطولات منهم خمس بطولات دوري، وبطولتين لكأس مصر، وبطولة إفريقيا، والبطولة العربية، وكأس السوبر، وإنضم قمصان إلى منتخب مصر الأوليمبي تحت قيادة "رود كرول" وحصل معه على بطولة الألعاب الإفريقية بزيمبابوي عام 95.

رحل قمصان عن الأهلي عام 2000 إلى فريق بلدية المحله، ثم الإسماعيلي، وإختتم مشوارة في الملاعب ضمن فريق أسمنت السويس، وقرر الإعتزال عام 2007 لينتقل إلى مجال التدريب حيث قاد فريق حرس الحدود للتأهل للدوري الممتاز قبل موسمين.