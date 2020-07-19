رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقتين قويتين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأصبح المارد الأحمر قريب بشكل كبير من حسم التعاقد مع كل من باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي وجاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي.

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وأنهى الأهلي الاتفاق مع نادي الإسماعيلي حول كافة التفاصيل الخاصة بإنتقال باهر المحمدي إلى الفريق في الصيف ويتبقى فقط حسم بعض الأمور البسيطة.

كما أقترب النادي الأهلي من حسم صفقة موليكا أيضا وذلك بعد تدخل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بنفسه لحسم الصفقة.

ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن ضم موليكا وباهر المحمدي بشكل رسمي بعد حسم كافة الأمور مع أنديتهم.