رياضة | مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع صفقتين قويتين لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وأصبح المارد الأحمر قريب بشكل كبير من حسم التعاقد مع كل من باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي وجاكسون موليكا مهاجم نادي مازيمبي الكونغولي.
وأنهى الأهلي الاتفاق مع نادي الإسماعيلي حول كافة التفاصيل الخاصة بإنتقال باهر المحمدي إلى الفريق في الصيف ويتبقى فقط حسم بعض الأمور البسيطة.
كما أقترب النادي الأهلي من حسم صفقة موليكا أيضا وذلك بعد تدخل محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بنفسه لحسم الصفقة.
ومن المتوقع أن يعلن النادي الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة عن ضم موليكا وباهر المحمدي بشكل رسمي بعد حسم كافة الأمور مع أنديتهم.