رياضة | التفاصيل الكاملة لمواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" مواعيد مباريات كرة القدم في المسابقة بعد التعديلات التي حدثت بسبب تأجيلها لمدة عام لإنتشار فيروس كورونا في العالم.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليضمن مقعد له رفقة كبار المنتخبات.

وجاءت مواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021 كالآتي:

يوم 22 يوليو "الجولة الأولى":

استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد طوكيو: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 25 يوليو "الجولة الثانية":

استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.

استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 28 يوليو "الجولة الثالثة":

استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

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استاد مياجي: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.

استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.

يوم 31 يوليو "دور الثمانية":

استاد مياجي: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 12:00 ظهرًا.

استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 3 أغسطس "الدور قبل النهائي":

استاد كاشيما: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.

استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 6 أغسطس "المركز الثالث":

استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.

يوم 7 أغسطس "النهائي":

استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:30 ظهرًا.