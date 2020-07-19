رياضة | التفاصيل الكاملة لمواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لمواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2021" مواعيد مباريات كرة القدم في المسابقة بعد التعديلات التي حدثت بسبب تأجيلها لمدة عام لإنتشار فيروس كورونا في العالم.
وكان منتخب مصر الأولمبي قد ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد فوزه ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام ليضمن مقعد له رفقة كبار المنتخبات.
وجاءت مواعيد مباريات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021 كالآتي:
يوم 22 يوليو "الجولة الأولى":
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.
استاد طوكيو: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 25 يوليو "الجولة الثانية":
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 09:30 صباحًا - المباراة الثانية 02:30 عصرًا.
استاد كاشيما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 28 يوليو "الجولة الثالثة":
استاد سابارو دوم: المباراة الأولى 10:00 صباحًا - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد مياجي: المباراة الأولى 10:00 صباحاً - المباراة الثانية 03:00 عصرًا.
استاد سايتاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
استاد يوكوهاما: المباراة الأولى 10:30 صباحاً - المباراة الثانية 03:30 عصرًا.
يوم 31 يوليو "دور الثمانية":
استاد مياجي: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.
استاد كاشيما: مباراة الساعة 11:00 صباحًا.
استاد سايتاما: مباراة الساعة 12:00 ظهرًا.
استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 3 أغسطس "الدور قبل النهائي":
استاد كاشيما: مباراة الساعة 10:00 صباحًا.
استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 6 أغسطس "المركز الثالث":
استاد سايتاما: مباراة الساعة 01:00 ظهرًا.
يوم 7 أغسطس "النهائي":
استاد يوكوهاما: مباراة الساعة 01:30 ظهرًا.