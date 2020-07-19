رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد طلب استبعاده من مواجهة ليجانيس

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد طلب استبعاده من مواجهة ليجانيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الويلزي جاريث بيل تم استبعاده من قائمة ريال مدريد لمواجهة ليجانيس اليوم في الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.

وأكدت إذاعة أوندا سيرو الإسبانية أن جاريث بيل طلب من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للملكي عدم استدعاؤه لمباراة اليوم وهو الطلب الذي وافق عليه المدير الفني الفرنسي.

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وأفادت الإذاعة الإسبانية بأن الكولومبي خيمس رودريجيز طلب هو الآخر من زين الدين زيدان عدم إستدعاؤه في المباريات الأخيرة في ظل عدم الإعتماد عليه من قبل المدير الفني للفريق.

وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن جاريث بيل لم يشارك مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ 24 يونيو الماضي عندما لعب أمام ريال مايوركا في الجولة الحادية والثلاثين من الدوري والتي فاز فيها الملكي بهدفين نظيفين.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أن الشكوك تحوم حول إستمرار جاريث بيل وخيمس رودريجيز في ريال مدريد في الموسم المقبل، حيث من المتوقع رحيلهما في الصيف الحالي عن صفوف الميرينجي.