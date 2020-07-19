رياضة | ليس ويل سميث وحده.. الساحرة المستديرة مليئة بقصص الخيانة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 19 يوليو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليس ويل سميث وحده.. الساحرة المستديرة مليئة بقصص الخيانة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الخيانة هي أصعب شعور قد يمر به الإنسان بغض النظر عن مصدرها، كما جاء في أحد القصائد الشعرية، " كم كان أهون أن أموت ممزقا متناثرا بين الرياح والأنواء أو أن أكون غريق بحر هائج تحمل ثنايا موجه اشلائي ولا أن تسطر صفحات عمري لحظة غدر الحبيب وذبحه لوفائي".

الأمر الذي هز صفحات السوشيال ميديا خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما اعترفت زوجة ويل سميث الممثل المشهور، السيدة "جادا بينكيت سميث"، بخيانتها له.

الخيانة لا تتوقف عند ذلك بل تكون أكثر قبحا عندما تبرر لذلك، "كل خائن يختلق لنفسه ألف عذر وعذر ليقنع نفسه بأنه فعل الصواب"، مثلما بررت جادا خيانتها بأنها كانت تريد أن تشعر بالسعادة.

وفي سياق آخر، نصطحبكم في هذا التقرير إلى نوع آخر من الخيانة، "غدر كرة القدم"، والتي قد تكون أصعب لمتابيعها وعشاقها من خيانة الحبيب.

- خيانة اللاعبين للأندية وفقد حب الجماهير

1- روبن فان بيرسي انتقل إلى مانشستر يونايتد في صدمة كبيرة لجماهير آرسنال

2- وفي قصة شهيرة وصفت جماهير نابولي جونزالو هيجواين، بعدم الوفاء بعدما أبدت الإدارة تمسكها باللاعب ولكنه رحل إلى يوفينتوس لتقوم الجماهير بحرق قمصانه ووضعها في المراحيض.

3- محمود عبدالرازق شيكابالا، الذي وقع للأهلي وحضر أحد تدريباته في صدمة لجماهير الزمالك

4- نيمار دا سيلفا الذي تحول إلى الخائن بعد أن كان بطل مدينة كتالونيا ونجم الريمونتادا الأول ضد باريس، بعدما فعل الشرط الجزائي في عقده

5- عبدالله السعيد، الذي وقع عقود انتقاله إلى الزمالك دون علم إدارة الأهلي، ليفجرها رئيس القلعة البيضاء ويخرج بصور التوقيع، ولكنه في النهاية رحل إلى بيراميدز

6- روبيرتو باجيو رحل إلى فيورنتينا على الرغم من أن الجماهير خرجت في مظاهرات لمنع رحيله ولكنه في النهاية فضل الخروج

7- رضا عبدالعال الذي انتقل في بداية التسعينيات من صفوف الزمالك الذي كان نجمه الأول بذلك الوقت لصفوف الأهلي

8- لويس فيجو، لقي كراهية كبيرة من جماهير نادي برشلونة، والذي كان له لقطة شهيرة عندما تم إلقاء رأس الخنزير عليه بعد رحيله إلى الغريم التقليدي ريال مدريد

9-مؤمن زكريا اعتبره جمهور الزمالك خائن عندما كان لاعبًا في صفوف الزمالك معارًا من انبي وانتقل للنادي الأهلي

10- أنتونيو كاسانو، رحل إلى انتر ميلان بعدما قامت إدارة ميلان بالتكفل بعمليته الجراحية

11- الظاهرة رونالدو البرازيلي، انتقل إلى ميلان، ومن بعدها بدأ جماهير انتر ميلان بتلقيبه "اللاعب رقم 99"

12- طارق السعيد عندما انتقل من الزمالك إلى الأهلي، والذي أبدى ندمه على ذلك خلال تصريحات تليفزيونية مؤخرا

13- زلاتان ابراهيموفيتش، الذي تخلى عن يوفينتوس بعد هبوطه وانتقل إلى انتر ميلان

14- كامبل، الذي أنهى تعاقده مع فريق توتنهام، بعدما وجد جفاف شديد في التتويج بالبطولات، لينتقل إلى عدوه اللدود أرسنال

15- لويس انريكي نجم ريال مدريد، بعدما رفض تجديد تعاقده مع الملكي ووقع لنادي برشلونة في الموسم التالي في صفقة انتقال حر

16- محمود كهربا، لاعب الزمالك السابق، بعدما انتقل إلى صفوف افيس البرتغالي ومن ثم التوقيع للأهلي

17- أشلي كول ترك فريق أرسنال وانضم لفريق تشيلسي بشكل مباشر

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18- رحيم سترلينج، مارس ضغوطاته على إدارة ليفربول من أجل تمثيل فريق مانشستر سيتي، وظهر سعيدًا أثناء هزائم الفريق حتى نال مراده

19- ليفاندوفيسكي مهاجم دورتموند سابقًا لم يجدد عقده وانتقل بشكل مباشر لصفوف بايرن ميونيخ

20- جمال حمزة الذي انضم إلى صفوف الأهلي بعدما كان لاعبا في الزمالك

21- التوأم، حسام وابراهيم حسن، قررا الاحتراف في أوروبا، ثم العودة للأهلي ولكن القلعة الحمراء رفضتهما

22- عصام الحضري، خرج هو الآخر للاحتراف الخارجي، ثم قرر العودة إلى الأهلي ولكن مانويل جوزيه رفض ذلك إضافة إلى إدارة الأحمر

23- حمدي النقاز، الذي رحل عن الزمالك بشكل مفاجئ ورفض العودة

24- أحمد فتحي، الذي قرر عدم تجديد عقده وخوض تجربة جديدة بعيدا عن القلعة الحمراء

- تخلي الأندية عن لاعبيها

1-فالكاو.. قرر نادي اتليتكو مدريد رحيله في ظل تألقه

2- الحارس جوهارت.. استقر جوارديولا على التخلص منه من مانشستر سيتي

3- انخيل دي ماريا.. ضحى به ريال مدريدومن أجل التعاقد مع خاميس رودريجيز

4- ايتو.. تخلص منه برشلونة بعد التعاقد مع إبراهيموفيتش بقرار من جوارديولا

5- مسعود اوزيل.. لفظه ريال مدريد ليرحل إلى آرسنال

6- كاكا.. تخلى عنه انتر ميلان لينضم إلى ريال مدريد

7- هيجواين.. ريال مدريد تخلى عنه ورحل إلى ميلان، ثم تكرر نفس الأمر من يوفينتوس ليرحل إلى تشيلسي، بعد التعاقد مع كريستيانو رونالدو في السيدة العجوز

8- زالاتان.. قرر انتر ميلان بيعه، على الرغم من حسب تأكيد رئيس النادي له بعدم التفكير في بيعه

9- ايكر كاسياس.. رحل عن ريال مدريد بعد ١٦ سنة بأمر من بيريز

10- إيريك إبيدال.. قرر برشلونة التخلي عنه على الرغم من حاجته له

11- روميلو لوكاكو.. قرر تشيلسي التخلص منه بعدما أضاع ركلة جزاء أمام بايرن ميونيخ، ليخسر فريقه بطولة السوبر الأوروبي

12- دانيل ستورديج.. عندما فرط فيه تشيلسي

13-عبدالحليم علي.. انتهى عقده مع الزمالك، ثم وعده بالبحث عن عرض لعدم حاجة المدرب له وقتها، ليقرر اللاعب الاعتزال

14- حسام عاشور.. أبلغه الأهلي بعدم حاجة المدرب لخدماته، بعد سنوات طويلة في القلعة الحمراء، ليعتبر اللاعب أن النادي تخلى عنه