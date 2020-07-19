شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي يتخطى المان يونايتد بثلاثية ويضرب موعدًا مع أرسنال في نهائي كأس الاتحاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق تشيلسي الفوز على مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد في اطار نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، ليضرب موعدًا مع أرسنال في نهائي البطولة.

سجل ثلاثية تشيلسي أوليفييه جيرو(45) وميسون مونت (و46) وهاري ماجواير بالخطأ في مرماه بالدقائق (74) بينما أحرز برونو فرنانديز الهدف الوحيد للمانيو من ركلة جزاء في الدقيقة 85.