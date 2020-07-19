شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك جاهز لدوري أبطال أفريقيا في أي مكان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة امام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.
وأضاف أمير خلال تصريحات تليفزيونية:«اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات دوري الأبطال أمر لا يقلقنا».
وأردف:«جاهزن لخوض نصف نهائي دوري الأبطال في أي مكان وأي دولة سواء عربية أو في أفريقيا السمراء». وكان الزمالك قد بلغ نصف نهائي المسابقة القارية عقب الاطاحة بالترجي التونسي، حامل لقب أخر نسختين، من ربع النهائي.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
87,172
-
تعافي
27,868
-
وفيات
4,251
كانت هذه تفاصيل خبر أمير مرتضى: الزمالك جاهز لدوري أبطال أفريقيا في أي مكان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.