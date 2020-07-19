شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: الزمالك جاهز لدوري أبطال أفريقيا في أي مكان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن الفريق جاهز لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية. ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة امام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري الأبطال في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر.



وأضاف أمير خلال تصريحات تليفزيونية:«اعتذار الكاميرون عن استضافة مباريات دوري الأبطال أمر لا يقلقنا».



وأردف:«جاهزن لخوض نصف نهائي دوري الأبطال في أي مكان وأي دولة سواء عربية أو في أفريقيا السمراء». وكان الزمالك قد بلغ نصف نهائي المسابقة القارية عقب الاطاحة بالترجي التونسي، حامل لقب أخر نسختين، من ربع النهائي.