شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في مواجهة ليجانيس (التشكيل الرسمي) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن فريق ريال مدريد عن تشكيلة المدرب زين الدين زيدان التي سيخوض بها لقاء الفريق أمام نادي ليجانيس في المواجهة الأخيرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويدخل النادي الملكي هذ اللقاء وقد حسم أمر الليجا الإسبانية رسمياً الجولة الماضية بعد الفوز على فريق فياريال.

تشكيل ريال مدريد لهذا اللقاء كالتالي:

حراسة المرمي: أريولا

خط الدفاع: لوكس فاسكيز - راموس - مليتاو - ميندي

خط الوسط: كاسميرو - فالفيردي - ايسكو

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خط الهجوم: أسينسيو - كريم بنزيما - جونيور