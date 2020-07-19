شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى يتمسك بـ«كناريا» فى سموحة ويرفض «عنتر» الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فضل الجهاز الفنى للفريق الأول بنادى سموحة، بقيادة حمادة صدقى، تأجيل البت فى مصير محمد كناريا، لاعب الفريق والمعار إلى نادى مصر المقاصة، بعد أن تقدم الفريق الفيومى بعرض رسمى لضم اللاعب بصفة نهائية.

وجاء قرار صدقى فى ظل ضبابية موقف لاعبى الفريق المعارين من الأهلى والزمالك، حيث يضم الفريق السكندرى ناصر ماهر ومحمد عبدالمنعم وصلاح محسن وفوزى الحناوى وكريم يحيى من الأهلى، وأحمد فتوح المعار من نادى الزمالك، حيث كثف الجهاز الفنى ومسؤولو النادى جهودهم لتجديد إعارة هؤلاء اللاعبين وحتى لا ينفرط عقد الفريق.

كان الجهاز الفنى قد أبدى ترحيبه بعودة محمد كناريا من المقاصة بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه فى الدور الأول من الدورى مع المقاصة بالإضافة إلى صغر سن اللاعب الذى لايتجاوز 21 عاما وحاجة وسط سموحة للاعب بإمكانياته للعب بجوار ناصر ماهر، وذلك فى حالة رحيل بعض اللاعبين لأنديتهم وعدم البقاء مع الفريق السكندرى.

وكان حمادة صدقى قد أبدى رفضه ضم محمد عنتر، لاعب وسط الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك فى ظل ابتعاد اللاعب عن المشاركة بصورة أساسية مع ناديه منذ مطلع الموسم الماضى، فضلاً عن عدم الحاجة إلى خدماته الفنية.