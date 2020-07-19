شكرا لقرائتكم خبر عن كيكي سيتين: كلمات ميسي لم تقلقني.. أنا جزء من هذا النادي العظيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال كيكي سيتين، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، أن علاقته بميسي مثل بقية اللاعبين، حيث أكد أن العلاقة قد تزيد أو تنقص عن بقية علاقته ببقية اللاعبين.

وأضاف سيتين في تصريحات له بعد مباراة برشلونة وألافيس: «كلمات ميسي لم تقلقني بتاتاً، أنا جزء من هذا النادي العظيم، لا أهتم بالأمور التي يتحدث عنها البعض، تركيزي كله منصب حول كيفية إقناع اللاعبين بعملي، ميسي عندما يقول أن هناك مشكلة وينتقد أداء الفريق، فالهدف من ذلك تحسين أداء الفريق».

وأوضح المدير الفني: «أشعر أنني مدعوم من الجميع، لأنه في حال لم يكن هناك دعم لكنت أتخذت قرار آخر، ولن أكون متواجدا».

وعن علاقة باللاعبين قال سيتين: «التواصل مع بعض اللاعبين يكون بشكل كبير، ومع البعض يكون أقل، ولكن علاقتي مع جميع اللاعبين جيدة».

وأكد سيتين أن مواجهة نابولي ستكون مهمة جداً، حيث قال: «لدينا وقت لمدة إسبوعين، للاستعداد بشكل جيد لمباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا».

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