شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام × ليستر: العقدة مستمرة لـ «رودجيرز».. وهدية من «السبيشيال وان» لفريقيه السابقين والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق توتنهام انتصارًا كبيرًا على ليستر سيتي بنتيجة 3-0 في مباراة جمعت بين الفريقين ضمن مباريات الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وأنهى توتنهام المباراة عمليًا من شوطها الأول بتسجيله جميع أهداف المباراة، ليحقق السبيرز فوزهم الثالث على التوالي والرابع في أخر خمس جولات بدون أي هزيمة في أفضل سلسلة نتائج للفريق في الدوري هذا الموسم.

وأختتم توتنهام أخر المباريات على ملعبه في الدوري هذا الموسم بتحقيقه الفوز الرابع على التوالي في معقله، والفوز الثاني عشر من بين 19 مباراة (تعادل 3 وخسر 4) محققًا ثالث أفضل سجل نتائج لفريق على ملعبه بعد ليفربول ومانشتسر سيتي.

وحاول ليستر سيتي العودة في المباراة، وسدد الفريق 24 تسديدة دون نجاح في تقليص الفارق، ليتلقى الفريق هزيمته الحادية عشر هذا الموسم ويتجمد رصيده عن 62 نقطة في المركز الرابع.

وأهدى جوزيه مورينيو هدية ذهبية لفريقيه السابقين، تشيلسي ومانشستر يونايتد، في سباق التأهل لدوري الأبطال هذا الموسم، حيث أصبح تشيلسي (63 نقطة – المركز الثالث) قادر على ضمان الصعود للمسابقة الأوروبية الكبرى في الموسم القادم حال تحقيقه للفوز في مباراة من المباراتين المتبقيتين له، في حين يمكن لمانشستر يونايتد (62 نقطة – المركز الخامس) تخطي ليستر في حال تحقيق الفوز أو التعادل في هذه الجولة، قبل أن يلتقي الفريقين في ختام مباريات الموسم.

وتألق المهاجم الإنجليزي هاري كين الذي سجل هدفين من أهداف فريقه الثلاث هذا اليوم، ليرفع سجله التهديفي بالتخصص ضد ليستر سيتي إلى 16 هدفًا في 14 مباراة ليكون الثعالب هم الخصم المفضل لهداف توتنهام في البريميرليج.

وسجل هاري كين هدفين أو أكثر في مباراة بالبريميرليج للمرة ال 35 منذ أول مباراة له في المسابقة مع توتنهام (أغسطس 2012)، وهو العدد الأكبر من أي لاعب أخر خلال تلك الفترة (سيرخيو أجويرو هو أقرب اللاعبين له بعدد 31 مناسبة).

Advertisements

وألحق جوزيه مورينيو هزيمة جديدة بالمدرب براندن رودجيرز، محققًا فوزه الخامس في مواجهته السابعة للمدرب الأيرلندي الشمالي الذي فشل في تحقيق الفوز على مورينيو في جميع المواجهات (تعادل مرتين).