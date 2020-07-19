شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يثير أزمة داخل إنبي بسبب راتبه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار حلمي طولان، المدير الفنى للفريق الكروي الأول بنادى إنبي، أزمة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب إعتراضه على تخفيض راتبه اسوة بما حدث لجميع مدربي أندية الدورى الممتاز، وحصل المدير الفنى على وعد سابق بعدم المساس براتبه ولكن دون جدوي وهو الأمر الذي أثار حفيظته، وهو ما دفع طولان للتحدث خلال الأيام الماضية مع مسؤولى النادى البترولى لحل تلك الأزمة قبل استئناف بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 6 اغسطس المقبل، حيث من المقرر ان يواجه الفريق نظيرة الأهلي متصدر البطولة في المباراة المؤجلة بين الفريقان.

فيما يبذل عبدالناصر محمد مدير الكرة، مجهودات قوية من اجل الابقاء على محمد شريف لاعب الفريق المعار من صفوف الأهلي، لاسميا بعدما اصبح اللاعب من الأعمدة الأساسية للفريق منذ انتقاله لصفوف النادى البترولى في بداية الموسم الجاري، وحصل عبدالناصر على وعد من مسوؤلى القلعة الحمراء باستمرار محمد شريف مع نادى انبي في حال عدم رغبه فايلر في إستعادة اللاعب.