شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحسم إنضمام «غزال» للإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الإسماعيلي، على غزال، لاعب لاريسا اليوناني، ضمن قائمة اللاعبين الذي يسعي للتعاقد معهم خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيد دفاع الفريق، خاصة في ظل رغبه باهر المحمدي في الرحيل عن قلعة «الدراويش» عقب نهاية الموسم الجاري بعدما تلقي أكثر من عرض خليجي للرحيل، وجاء ترشيح التعاقد مع اللاعب وفقاً لرؤيه ادهم السلحدار المدرب العام للفريق، وعلمت «المصري اليوم» أن غزال يرحب بالعودة إلى مصر، إرتداء قميص الإسماعيلي، خاصة وانه كان قريباً من العودة في الفترة الماضية بعدما تلقي عرضاً من الأهلي والزمالك قبل أن يتم التراجع عن ضمه في اللحظات الحاسمة

ياتى ذلك في الوقت الذي ابدي فيه أدهم السلحدار المدرب العام بالفريق، رضاه على متسوى اللاعبين في المباراة الودية الاخيرة التي خاضها امام اسوان وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق لافتا إلى ان مستوى اللاعبين سيتحسن تدريجيا بعد فترة الراحة السلبية التي عانى منها الفريق.