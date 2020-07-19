طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة طارق حامد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب فريق الكرة بنادي الزمالك، طبيعة إصابة طارق حامد، نجم خط وسط الفريق الأول، والتي تعرض لها خلال مواجهة سموحة الودية.

وقال أسامة في تصريحات تليفزيونية:«تم استبدال طارق حامد بيم شوطي المباراة الودية أمام سمخوحة بسبب شكواه من ثقل في العضلة الأمامية».

وأوضح:«طارق حامد اشتكى من وجود ثقل في العضلة الأمامية وهذا أمر طبيعي نتيجة فترة التوقف الطويلة بسبب وباء كورونا».

وواصل:«الاصابة بسيطة وغير مقلقة، واللاعب سيبدأ بعض جلسات العلاج الطبيعي».

وأتم محمد أسامة تصريحاته مؤكداً أن نتيجة مسحة كورونا للثنائي كريم بامبو ومصطفى فتحي أثبتت شفائهما تماماً من الفيروس بعد التعرض له مؤخراً«. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 87,172

تعافي 27,868

وفيات 4,251

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