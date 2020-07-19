شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب السلطات المغربية بالتعاون لإعادة بن شرقي وأوناجم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل نادي الزمالك خطابا رسميًا إلى السلطات المغربية من أجل طلب التعاون مع النادي لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم لاعبي فريق الكرة الأول بالزمالك إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى .

وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي إن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر، وإنه جار البحث عن إحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها لعودة اللاعبين.