شكرا لقرائتكم خبر عن ريفالدو: على برشلونة إقالة «كيكى»عقب خسارة الليجاوقبل مواجهة نابولى فى دورى الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب البرازيلى ريفالدو، نجم برشلونة السابق، إدارة النادى الكتالونى بأن تضع إقالة كيكى سيتين نصب عينيها، قبل مواجهة نابولى فى دورى الأبطال.

وخسر برشلونة لقب الليجا رسميًا بعد الهزيمة أمام أوساسونا، وفوز ريال مدريد على فياريال، وذلك قبل جولة على نهاية المسابقة.

وقال ريفالدو فى تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «هناك خطر حقيقى بالخسارة أمام نابولى، كلاعب سابق ومشجع حالى لبرشلونة، أنا قلق بشأن هذه المباراة، وأعتقد أن المشجعين لديهم نفس الشعور».

وأضاف: «برشلونة يسير بشكل سيئ، ومعنويات اللاعبين منخفضة للغاية، واللقاء سيقام بدون مشجعين، وبالتأكيد نابولى سيهاجم بقوة، لذا من الصعب للغاية أن يستمر سيتين مع الفريق».

وتابع ريفالدو: «الآن الأزمة الكبرى التى يواجهها برشلونة، هى ما إذا كان يجب تغيير المدرب قبل دورى أبطال أوروبا، وبصراحة، أعتقد أنه صداع للرئيس بارتوميو».

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وقال: «أعتقد أن الرئيس يجب أن يفكر فى ذلك، الجماهير والصحافة مستاؤون من عمل سيتين وطريقته فى اللعب، وهذا يعزز فكرة أن التغيير يجب أن يتم الآن».

ويرى ريفالدو أن إدارة برشلونة يجب أن تصرف النظر عن ضم لاوتارو مارتينيز، وتركز على استعادة نيمار. وأوضح النجم البرازيلى: «الشرط الجزائى فى عقد لاوتارو انتهت صلاحيته مؤخرًا، لذلك يمكن أن يطلب إنتر الآن المزيد من الأموال لبيعه، ويبدو أنهم يريدون تمديد عقده والإبقاء عليه فى النادى».

وواصل: «لهذا السبب، أعتقد أن برشلونة يجب أن يعيد التركيز على ضم نيمار، أتوقع أن يكون سان جيرمان مهتمًا الآن بالتفاوض على رحيله».

وزاد: «انضمام نيمار لبرشلونة من أجل اللعب بجانب ليونيل ميسى، سيساعد الفريق على استعادة البطولات».

وتابع ريفالدو: «نيمار سيكون أفضل صفقة ممكنة لبرشلونة، حيث سيقود الفريق، وسيسمح لميسى بالراحة فى بعض الأحيان».