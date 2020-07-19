شكرا لقرائتكم خبر عن ارتياح في جهاز الزمالك بعد «خماسية» سموحة الودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، عن ارتياحه بعد المباراة الودية للزمالك أمام سموحة التي أقيمت اليوم، موضحا أن التجربة كانت مفيدة بالنسبة له للحكم على المستوى الفني للاعبين.

وأضاف كارتيرون بعد المباراة الودية اليوم، أنه يريد استعادة مستوى الفريق بشكل تدريجي لذلك قام بتغيير كل العناصر الأساسية في الشوط الثاني.. مشيرا إلى أنه يريد المزيد خلال المباراة الودية المقبلة.

وأوضح المدير الفني للزمالك أن المباريات الودية مثل المباريات الرسمية وأكد للاعبين أهمية جديتهم أثناء خوض مباراة سموحة.. موضحا سعادته بالشوط الأول من الناحية البدنية والأداء الفني، لكنه لاحظ انخفاض الأداء مع الشوط الثاني لذلك قام بإجراء 9 تغييرات مرة واحدة.

واختتم كارتيرون تصريحاته بأن المباراتين الوديتين المقبلتين مهمتان جدا من أجل اكتساب المزيد في المستوى الفني والبدني للاعبين.

كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.

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