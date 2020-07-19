شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يجدد المفاوضات مع الأهلى لضم «الشيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

جدد مسؤولو نادى بيراميدز المفاوضات مع نظرائهم فى النادى الأهلى من أجل التعاقد مع أحمد الشيخ، لاعب القلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على طلب من الجهاز الفنى، بقيادة الكرواتى «أنتى»، خاصة أن هناك رغبة لتدعيم مركز الوسط المهاجم فى صفوف الفريق.

وعلمت «المصرى اليوم» أن اللاعب رحب بالانضمام إلى صفوف بيراميدز، مُفضِّلًا إياه عن العروض التى تلقاها، وعلى رأسها مصر المقاصة والمقاولون العرب، ولكن اللاعب اشترط موافقة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، وكذلك مسؤولى النادى، فى ظل العلاقة الوطيدة التى تربطه بهم.

من جهة أخرى، ينطلق، اليوم الإثنين، معسكر إعداد الفريق فى برج العرب بالإسكندرية، والذى من المقرر أن يستمر لمدة أسبوع، وتتخلله مباراتان وديتان، فى إطار الاستعداد لعودة مسابقة الدورى المصرى الممتاز، بعد فترة غياب طويلة، حيث توقفت المسابقة منذ منتصف شهر مارس الماضى بسبب جائحة انتشار فيروس كورونا، وقرر اتحاد الكرة عودة استئناف المنافسات من جديد بداية من يوم 6 أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز، خلال معسكره فى الإسكندرية، نظيره الزمالك، 23 يوليو الجارى، بملعب برج العرب الرئيسى، الساعة الخامسة مساء، فيما يواجه نظيره المصرى، 26 يوليو الجارى، بملعب برج العرب الفرعى، على أن يختتم معسكر الإسكندرية، مساء 29 يوليو الجارى، قبل إجازة عيد الأضحى المبارك.

وكان لاعبو الفريق قد حصلوا على راحة سلبية لمدة يومين، بداية من الجمعة الماضى، قبل انطلاق معسكر برج العرب، وذلك خوفًا على إصابة اللاعبين بالإرهاق.

Advertisements