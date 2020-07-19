شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحي ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك، عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الفريق الكروي الأول، بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم .
حيث أكد أسامة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا.. وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.
كان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.
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