شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يقسو على ليستر سيتي بثلاثية نظيفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

فازفريق توتنهام هوتسبرعلى فريق ليستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب توتنهام هوتسبر، بثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن مباريات الجولة ٣٧ من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان قد أنهى توتنهام الشوط الأول متقدم بثلاثة أهداف نظيفة، ليستمر ويحافظ على التقدم في الشوط الثاني، وأحرز أهداف الفريق جيمس جاستين بالخطأ في مرماه في الدقيقة ٦، وهاري كين في الدقيقة ٣٧ و٤٠.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد توتنهام لـ ٥٨ نقطة في المركز السادس، بينما يبقى فريق ليستر سيتي في المركز الرابع برصيد ٦٢ نقطة.

يذكر أن الصراع على مراكز ومقاعد دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مشتعل في نهاية الموسم بين كلاً من تشيلسي ومانشستريونايتد وليسترسيتي، حيث تستمر المنافسة حتى الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.