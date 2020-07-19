شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يصرح للمرة الثانية: أفضل الفوز بالدوري عن لقب الهداف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، إنه كان يفضل الفوز بلقب الدوري الإسباني مع فريقة مثلما حدث العام الماضي، عن الفوز بلقب هداف الدوري، لأنه أمر ثانوي بالنسبة له.

وأضاف ميسي فس تصريحات، عقب مباراة الفريق أمام الافيس، والتي انتهت بخماسية نظيفة: “لم يكن لدينا موسم رائع هذ الموسم على مستوى الأداء، ولكن اليوم اتخذنا خطوة مهمة إلى الأمام”.

وأشار ميسي إلى أنهم ينتقدون أنفسهم، حيث قال: “لقد انتقدنا أنفسنا خلف الأبواب المغلقة، لم يكن لدينا موسم رائع، ولا يجب أن نهزم من أي فريق، يجب أن نكون منظمين بشكل أكبرمن ذلك”.

وأوضح قائد البارسا: ”ليس من الضروري ارتداء شارة القيادة لإدراك أننا يجب أن نكون أكثر انتظاماً، كما قال المدرب يجب أن نستغل الأوقات التي نكون فيها جيدين في المباراة”.

وعن مواجهات دوري الأبطال خاصة مواجهة الإياب أمام نابولي في دورالـ١٦قال ميسي: “الأن يوجد راحة، سنرتاح وننعش أنفسنا، ومن ثم نستعد لنابولي”.

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