شكرا لقرائتكم كارتيرون: الزمالك سار على درب ريال مدريد في فترة توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك إن الفريق الأبيض سار على ريال مدريد الإسبانى في فترة توقف الدوري.

أضاف كارتيرون في تصريحات صحفية :" ريال مدريد فضلوا يتمرنوا بشكل كويس طوال التوقف وقدروا ياخدو الدوري وهذا ما فعلناه بإرسال برامج تدريب يومية ومتابعتها".

تابع مدرب الزمالك:" مواجهة فرق الدوري في التوقف أمر هام لانها نفس الفرق اللي هنقابلها في المنافسات الرسمية".

وعن إسناد له مهمة اتخاذ قرار لعب الدوري من عدمه من قبل مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، قال:"ده تصريح يحملني مسؤولية كبيرة ويجعلني متحمس بشكل أكبر والقرار نتخذه بشكل جماعي مع المشرف العام علي الكرة أمير مرتضي فنعمل دائما بنظام جماعي".

حقق الزمالك فوزا عريضا على نظيره سموحة بخماسية وديا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب فندق إقامة الزمالك في معسكر برج العرب، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة استعدادا لعودة الدوري أغسطس المقبل والذى كان متوقفا بسبب جائحة كورونا.

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واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة، اليوم، الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.