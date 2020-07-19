شكرا لقرائتكم محمد شبانة: المثلوثي يتقاضى من الزمالك 27 مليون جنيه فى 3 مواسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة فى لايف " اليوم السابع "، عن أن حمزة المثلوثي الظهير الأيمن الجديد للزمالك سيتقاضي ، ما يقرب من 1.7 مليون دولار في 3 مواسم مع الزمالك مقمسمين علي الثلاث مواسم بعد توقيعه لنادي الزمالك في صفقة انتقال حيث سيعلن النادي الأبيض عن الصفقة بصورة رسمية خلال الفترة المقبلة بعد ضم اللاعب عقب نهاية تعاقده مع الصفاقسي التونسي .
وأضاف الإعلامي محمد شبانة، أن المثلوثي سيحصل على 27 مليون جنيه مصري فى المواسم الثلاث ، أي ما يساوي 9 مليون جنيه سنويا.
تابع الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن المثلوثي تم ترشيحه من جانب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك للإدارة البيضاء لتعزيز الجبهة اليمني للفريق في الموسم الجديد.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
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