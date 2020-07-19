شكرا لقرائتكم أحمد الشيخ ينضم لمستشفى الأهلي ويغيب عن مران اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انضم أحمد الشيخ لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي إلى مستشفى القلعة الحمراء بعدما غاب عن التدريبات الجماعية للمارد الأحمر اليوم.

وفوجئ الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر بتأكيد اللاعب اصابته بشد في العضلة الخلفية وعدم قدرته على التمرين مع الفريق اليوم في إطار الاستعدادات الجارية لخوض منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز وباقي مباريات دوري أبطال أفريقيا بالإضافة الى المباريات الودية التي سيخوضها الفريق ودياً بداية من مواجهة سموحة التي ستقام مساء الجمعة المقبلة.

عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي محاضرة نظرية للاعبين قبل انطلاق مران الفريق، مساء اليوم الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص فايلر على الحديث مع اللاعبين خلال المحاضرة عن بعض الأمور الفنية والجوانب التدريبية قبل بداية المران، واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الخامسة والنصف مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

فيما خصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية، واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وخصص توماس بينكيل، مدرب الأحمال بالجهاز الفني عدة فقرات بدنية متنوعة وتدريبات للاعبين في مران الفريق الجماعي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وأدى لاعبو الأهلي جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة والجري حول الملعب قبل خوض تدريبات فنية بالكرات الطبية.

واستمرت فقرة التدريبات البدنية الشاقة لمدة ٤٥ دقيقة، شارك فيها جميع اللاعبين.