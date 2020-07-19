شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته ضمن برنامج الاعداد لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته مساء اليوم ، ضمن برنامج الاعداد لاستئناف المنافسات الرسمية. المران تطرق إلى مجموعة من الحصص البدنية الشاقة ، من شأنها الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين. كما شمل المران مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية ، أبرزها سرعة التحول من الحالة الدفاعية للهجومية بجانب الكرات العرضية والتسديد بعيد المدى. وخصص الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريبات على الكرات الثابتة المتقنة باعتبارها احد الحلول فى تسجيل الأهداف. واختتم المران بتقسيمة حماسية والتى تم إيقافها عدة مرات من أجل تصحيح الأخطاء للاعبين.

ويترقب الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز إعلان لجنة المسابقات اتحاد الكرة جدول مواعيد مباريات الدورى للاستقرار على موعد المعسكر الذى سيدخله الدراويش استعدادًا لعودة بطولة الدوري.

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وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.