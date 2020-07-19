شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر خوض لاعبي الزمالك تدريبات صباحية غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خوض تدريبات صباحية فقط غدا الإثنين وسيكون عبارة عن تدريبات استشفائية نظرا لخوض مباراة سموحة الودية اليوم، بينما يؤدي اللاعبون الناشئون الذين لم يشاركوا في ودية سموحة تدريبات بدنية.

فيما أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم ، حيث أكد أسامة في تصريحات خاصة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

Advertisements

من ناحية اخري أرسل نادي الزمالك خطاب رسمي إلى السلطات المغربية لطلب التعاون مع الزمالك لحضور الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم إلى مصر للانضمام لصفوف الفريق مرة أخرى .. وقال أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالنادي أن تأخر وصول الثنائي بسبب عدم وجود طيران مباشر من المغرب إلى مصر ، وأنه جاري البحث عن أحدى الدول العربية التي تقوم بعمل رحلات طيران مباشرة إلى مصر مثل تونس أو غيرها

في سياق مختلف أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك انه سعيد بالمستوي والنتيجة التي ظهرا عليهما الزمالك اليوم في المباراة الودية امام سموحة والتي انتهت بخمسة اهداف مقابل هدف في معسكر الزمالك ببرج العرب استعدادا لمباراة المصري المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث قال كارتيرون في تصريحات لقناة الزمالك ان اللاعبين قدموا اداءا مميزا في اول مباراة ودية بعد فترة التوقف الطويلة.

وقال كارتيرون عقب المباراة انه طلب من اللاعبين عدم التخاذل واعتبار المباراة رسمية لانه يري ان الوديات مثل الرسميات، مضيفا ان شعوره بان اللاعبين اصابهم الملل في الملعب كان وراء الدفع بـ 10 لاعبين مرة واحدة لضخ دماء جديدة في الفريق وخلق مناخا جديدا من الحماس داخل الفريق.