شكرا لقرائتكم كارتيرون يمنح أبو جبل "نيشان" السعادة بعد خماسية الزمالك فى سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بالمستوي الذي ظهر عليه أبو جبل حارس مرمي الفريق في المباراة الودية التي أقيمت اليوم بين الزمالك وسموحة في معسكر برج العرب استعدادا لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 6 أغسطس المقبل ضمن مؤجلات الدور الأول من الدوري، حيث أكد كارتيرون لأبو جبل ان مستواه كان مميزا اليوم ولم يظهر عليه التأثر الفني والبدني بفترة التوقف، مؤكدا له ان من أسباب سعادته بودية سموحة هو مستوي أبو جبل في المباراة.

ونجح أبو جبل في التصدي لعدة كرات من مهاجمي سموحة علي مدار الشوطين في اول مباراة يخوضها الزمالك ودية او رسمية منذ مارس الماضي، حيث كان الزمالك قد انهي نشاطه قبل فترة التوقف الحالية بالحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي ، وكان أبو جبل هو الحارس الأساسي للفريق في تلك الفترة.

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من ناحية اخري توجه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لعقد جلسة سريعة مع أمير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بالنادي قبل مواجهة سموحة الودية، التي أقيمت علي ملعب فندق إقامة الزمالك في معسكر برج العرب، بعد حرص المشرف العام علي الكرة لحضور المباراة لمساندة الفريق في استعداداته لعودة المنافسات الكروية خلال الفترة المقبلة.

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادًا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.