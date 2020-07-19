شكرا لقرائتكم شبانة: اتحاد الكرة رفض خروج المصري للعب مبارياته بالخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الأعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تحفظو على مقترح خروج المصري للعب مباريات الفرق الاخري علي ملاعبهم وطلبو استمرار نفس الامر وهو خوض المصري لجميع مبارياته علي الملعب الذي سيتم تحديده لهم من قبل الجهات الامنية والاقرب هو برج العرب.

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تابع شبانه فى لايف " اليوم السابع " كان هناك مقترح من قبل اللجنة الخماسية بعودة المصري لخوض لقاءاته بشكل عادي ذهابا وايابا ولكن تم الاتفاق علي ترك الامر للجهات الأمنية ، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اقامة مباراة المصري والزمالك يوم 6 اغسطس ببرج العرب او استاد السويس.

أضاف الإعلامي شبانه أن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة استقرو على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، و أن الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم ٦ والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.