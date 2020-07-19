شكرا لقرائتكم حطب: ليس من صلاحيات الأولمبية إلغاء انتخابات الجبلاية ولكن توضيح إجراءات العمومية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، أنه ليس من صلاحيات اللجنة إلغاء انتخابات اتحاد الكرة ، ولكن مسئولية اللجنة عليها توضيح الإجراءات المطلوبة لإنعقاد الجمعيات العمومية لأي اتحاد ، مشددا علي أنه يجب علي اتحاد الكرة أن يرسل تصنيف الهيئات لمعرفة من حق له التصويت قبل إجراء الجمعية العمومية ، موضحاً أنه وفقا لقانون الرياضة الجديد اخر دعوة 30 أكتوبر .

وأشار حطب في تصريحات خاصة ، إلي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا هو المختص بحل أزمة انتخابات اتحاد الكرة مما يتوافق مع قانون الرياضة المصري المعتمد من الأولمبية الدولية ، مشيراً إلي أن هذا الوضع استثنائي بسبب الظروف الحالية ، ويجب إصدار له قرار استثنائي من الفيفا مثل قرار تشكيل اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة .

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وأضاف حطب، أن اللجنة الأولمبية هي الجهة المسئولة عن تصنيف الهيئات الرياضية وفقاً لقرار الجمعية العمومية للجنة الأولمبية والتي من ضمنها اتحاد الكرة المصري، محذراً من إجراء انتخابات اتحاد الكرة قبل نهاية الموسم الكروى الجارى، موضحا أن المجلس الجديد سيتم حله بعد أول طعن يتم تقديمه لمركز التسوية نظرا لمخالفة الانتخابات مع قانون الرياضة المصرية، مشيرا أيضا فى تصريحات لبرنامج صباحكم رياضة على إذاعة الشباب والرياضة، إلى أن الفيفا لن يعاقب اللجنة الخماسية لتأخر الجمعية العمومية الخاصة باللائحة لأنها تطبق القانون المصرى المعتمد من فيفا.

وحددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة منتصف شهر أغسطس المقبل، موعدا مبدئيا لعقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة لائحة النظام الأساسى الجديدة، والتعديلات المقترحة عليها من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وكذلك أعضاء الجمعية العمومية من رؤساء ومندوبى الأندية.

وكان الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، طالب اللجنة الخماسية بعقد الجمعية العمومية غير العادية، قبل 31 يوليو الجارى وهو ما تعذر بسبب عدم وصول اللائحة النهائية من الفيفا بجانب إجازة عيد الأضحى المبارك يوم 30 يوليو الجارى.