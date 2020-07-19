شكرا لقرائتكم فايلر يعقد جلسة مطولة مع جوينور أجاي بعد مران الاهلي بمشاركة الشناوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اجتمع رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالنيجيري جونيور أجايي، لاعب وسط الفريق، بعد نهاية المران الجماعي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وحرص السويسري رينيه فايلر على عقد جلسة مطولة مع اللاعب، تحدث معه خلالها في بعض الأمور الفنية، في الوقت الذي خاض محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق، جانبًا من التدريبات البدنية والتأهيل المنفردة، بعد نهاية المران الجماعي الذي شارك به اللاعب كاملًا، وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، تدريبات متنوعة لرباعي حراس المرمى بالأهلي، على هامش المران الجماعي للفريق الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الرباعي محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في التدريبات البدنية.

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وخصص رينيه فايلر، المدير الفني فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.

يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، وخوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.