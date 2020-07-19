شكرا لقرائتكم ناشئات اليد يخضعن لمسحة كورونا قبل الدخول فى معسكر بالمركز الأوليمبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجرى صباح غدا الأثنين ، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 مسحةفيروس كوروناى قبل الدخول فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى بالمعادى يوم 23 يوليوالجارى و لمدة 15 يوما .

و من المقرر أن يتم تجميع اللاعبات و الجهاز الفنى أمام مقر الإتحاد بمجمع الإتحادات بإستاد القاهرة لإجراء المسحة للإطمئنان على اللاعبات قبل المعسكر .

قرر مسئولو إتحاد كرة اليد تقليص مدة معسكر ناشئات اليد بالمركز الأوليمبى المقرر إنطلاقه يوم 23 يوليو الجارى ليصبح 15 يوما فقط بدلا من شهر، وذلك بعد تأجيل كأس العالم للناشئات الذى كان محدد له شهر سبتمبر المقبل إلى أجل مسمى.

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وفضل مسئولو اتحاد اليد أن يبدأ المعسكر فى موعده فى ظل عدم استقرار الاتحاد الدولى على موعد آخر على أن يتم استكمال الإعداد عقب إنتهاء دورى السيدات

وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.

مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.

ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.