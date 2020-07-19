ناشئات اليد يخضعن لمسحة كورونا قبل الدخول فى معسكر بالمركز الأوليمبى

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جدة - عمرو شويل يجرى صباح غدا الأثنين ، منتخب ناشئات كرة اليد مواليد 2002 مسحةفيروس كوروناى قبل الدخول فى معسكر مغلق بالمركز الأوليمبى بالمعادى يوم 23 يوليوالجارى و لمدة 15 يوما .
و من المقرر أن يتم تجميع اللاعبات و الجهاز الفنى أمام مقر الإتحاد بمجمع الإتحادات بإستاد القاهرة لإجراء المسحة للإطمئنان على اللاعبات قبل المعسكر .
قرر مسئولو إتحاد كرة اليد تقليص مدة معسكر ناشئات اليد بالمركز الأوليمبى المقرر إنطلاقه يوم 23 يوليو الجارى ليصبح 15 يوما فقط بدلا من شهر، وذلك بعد تأجيل كأس العالم للناشئات الذى كان محدد له شهر سبتمبر المقبل إلى أجل مسمى.
وفضل مسئولو اتحاد اليد أن يبدأ المعسكر فى موعده فى ظل عدم استقرار الاتحاد الدولى على موعد آخر على أن يتم استكمال الإعداد عقب إنتهاء دورى السيدات
وكانت اللجنة الطبية بالأولمبية قد عقدت اجتماعًا مع اللجان الطبية بالاتحادات ورؤساء الاتحادات بحضور اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية واللجنة الطبية العليا بوزارة الشباب والرياضة، لمناقشة كل الإجراءات الطبية والاحترازية والخطط الطبية استعدادًا لعودة النشاط الرياضى طبقا للأكواد الصادرة من وزارة الشباب والرياضة.
مجلس إدارة اللجنة الأولمبية أعلن أنه فى ضوء الظروف الحالية ووباء كورونا العالمى، ومع الضغط الشديد على المرافق الصحية لوزارة الصحة والسكان ورغبة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية فى المشاركة المجتمعية وحماية ثروات مصر من الرياضيين واللاعبين الدوليينن يتقدم مجلس إدارة اللجنة بمقترح إقامة مكان عزل لحالات كورونا للمنتخبات الوطنية.
ويتضمن مقترح مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بتجهيز مكان العزل الطبى فى مبنى الأكاديمية الأولمبية بتوفير 60 سريرا فى المبنى الذى يتسع لمائة سرير، لكن تم تخفيض الأعداد لتوفير قدر أكبر من الأمان والرعاية.كما يتضمن المقترح تجهيز مقر الأكاديمية الأولمبية بأفضل المعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة وتتكفل اللجنة الأولمبية المصرية بتقديم الخدمة الطبية والرعاية الفائقة للحالات التى ينطبق عليها تعريف وزارة الصحة للحالات التى لا تستدعى دخول مستشفى وذلك كبديل عن المنزل فى حالة تعذر إقامة الحجر فيه بتوفير الإقامة المناسبة والتغذية اللازمة وتطبيق بروتوكولات وزارة الصحة.
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