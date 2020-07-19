شكرا لقرائتكم محمد شبانة: فايلر رفض توصية لجنة التخطيط باستعادة احمد رمضان بيكهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانة في لايف اليوم السابع أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي رفض توصية لجنة التخطيط الخاصة باستعادة احمد رمضان بيكهام لاعب وادي دجلة لتدعيم الدفاع الأحمر في الموسم الجديد، وذلك بعد قيامه بمشاهدة عدد من مباريات اللاعب سواء مع فريقه او مع المنتخب الاوليمبي، ويملك الأهلي اولوية في شراء بيكهام وفقا لبنود عقد بيعه لوادي دجلة في الموسم قبل الماضي.

وأكد شبانة أنه عبى الرغم من اشادة فايلر بقدرلت بيكهام الا انه يرى ان المركز الافضل لتوظيفه فيه هو لاعب الوسط المدافع او المهاجم وليس المساك لامتلاكه رؤية جيدة في قراءة الملعب واجادته التمرير، الا انه يفتقد بعض اساسيات مركز المساك وابرزها التعامل مع الكرات العرضية والالتحام القوي.

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وأضاف شبانة في لايف اليوم السابع أن فايلر يفضل اسامه جلال مدافع انبي عنه في الوقت الذي لم يمنح فايلر اهتمام كبير بالتعاقد معه ايضا، مؤكدا انه في حالة عدم النجاح في التعاقد مع جلال سيتخذ قرارا بعودة محمد عبد المنعم كامبوس مدافع الفريق المعار لسموحة.