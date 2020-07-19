شكرا لقرائتكم محمد شبانه: اتحاد الكرة حدد 31 أكتوبر لنهاية الدوري الممتاز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد شبانه فى لايف " اليوم السابع " أن لجنة المسابقات باتحاد الكرة حددت يوم ٣١ اكتوبر موعدا لنهاية بطولة الدوري الممتاز للموسم الجاري والمقرر انطلاقه يوم ٦ اغسطس المقبل ، والجدول تم إرساله للجهات الأمنية وننتظر وصوله خلال أيام.
تابع الإعلامي محمد شبانه فى برنامج " اليوم السابع " لجنة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن تحديد اللجنة ليوم 31 أكتوبر يؤكد على نية اللجنة فى الاستمرار لعام أخر و عدم إقامة انتخابات لمدة عام .
أضاف محمد شبانه أن مسئولو لجنة المسابقات باتحاد الكرة اتقرو على إقامة مباراة الزمالك أمام المصرى البورسعيدى يوم 6 أغسطس المقبل، وهو الموعد المحدد من قبل اتحاد الكرة لاستئناف بطولة الدورى الممتاز التى توقفت لأكثر من 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا ، الزمالك سيخوض مباراتين فى الفترة من 6 إلى 10 أغسطس، الأولى أمام المصرى يوم ٦ والثانية أمام الاتحاد السكندرى يوم 10 أغسطس، والمباراتان مؤجلتان من الدور الأول.
الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة "اليوم السابع" 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً بدلا من الثامنة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.
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