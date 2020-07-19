فايلر يلقي محاضرة للاعبي الأهلي قبل نهاية المران الجماعي بالتتش

شكرا لقرائتكم فايلر يلقي محاضرة للاعبي الأهلي قبل نهاية المران الجماعي بالتتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل عقد رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين قبل نهاية المران الجماعي، الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، واجتمع فايلر باللاعبين وعقد لهم محاضرة فنية لشرح بعض الأمور الفنية والمحددة لكل اللاعبين بالمران، وحرص فايلر خلال المحاضرة التي أقيمت بنهاية المران على استخدام سبورة كبيرة، لشرح جانب من الأمور التكتيكية بوضوح على اللاعبين، وبعد المحاضرة اختتم السويسري فقرات المران بجانب من تدريبات الجري والتصويب من مسافات بعيدة على المرمى.
وخصص رينيه فايلر، المدير الفني للاهلي فقرة مطولة لتدريبات الكرة المتنوعة شارك فيها جميع اللاعبين، على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت فقرة تدريبات الكرة جانبًا من التعليمات الفنية من السويسري رينيه فايلر للاعبين، وتخللها جانب من التدريبات على الكرات الطولية والعرضيات وتسلم الكرة من الحركة.
يذكر أن الأهلي يخوض مباراتين وديتين في يوليو الجاري أمام سموحة والجونة، استعدادًا للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها الفريق مسابقة الدوري الممتاز، فضلًا عن مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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