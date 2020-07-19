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جدة - عمرو شويل أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية



أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية حيث حقق الزمالك فوزا عريضا على نظيره سموحة بخماسية وديا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب فندق إقامة الزمالك في معسكر برج العرب، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة استعدادا لعودة الدوري أغسطس المقبل والذى كان متوقفا بسبب جائحة كورونا.

عبر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن سعادته من فوز فريقه على سموحة وديا في المباراة التي أقيمت بين الفريقين علي ملعب فندق إقامة الزمالك في معسكر برج العرب، التي تأتي ضمن تحضيرات الفريقان لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة استعدادا لعودة الدوري أغسطس المقبل والذى كان متوقفا بسبب جائحة كورونا.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية

قال كارتيرون في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك :" كنت سعيدا بالأداء ليس لدينا وقت لكى نضيعه وننتظر مباراتين وديتين أخريتين.

تابع المدير الفني للزمالك :" نتعامل مع المباريات الرسمية مثل الودية لا يوجد فرق بينهما وأشكر اللاعبين لأنهم طبقوا الأمور التي عملنا عليها خلال الفترة الماضيو".

واستقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على خوض 5 مباريات بصورة مبدئية خلال شهر يوليو الجارى، وذلك استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، بعد استئناف الفريق لتدريباته منذ الخميس قبل الماضى فى معسكر برج العرب الذى يستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل ضمن التحضيرات لعودة المنافسات الكروية بعد فترة التوقف التى شهدتها المرحلة الماضية بسبب فيروس كورونا.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية



وستكون مباريات الزمالك الودية فى شهر يوليو مع كل من سموحة ووادى دجلة وطلائع الجيش وبيراميدز وأسوان، استعدادا لعودة المنافسات الكروية خلال المرحلة المقبلة، وحدد الجهاز الفني اليوم موعدا لمباراة سموحة ويوم 22 يوليو الجاري موعدا لمباراة طلائع الجيش ويوم 23 من الشهر نفسه لمباراة بيراميدز ويوم 26 من الشهر ذاته مع وادى دجلة على أن يلتقى الأبيض نظيره أسوان يوم 29 من شهر يوليو، وذلك بعدما انطلق معسكر الزمالك يوم الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لعودة المنافسات الكروية.

وأشاد الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق بالمستوى البدنى لعدد كبير من اللاعبين فى المعسكر الذى سينتهى يوم 23 من شهر يوليو الجارى وأبدى الجهاز الفني للزمالك بقيادة كارتيرون اطمئنانه على قدرة اللاعبين على العودة لمستواهم الفني والبدني في أسرع وقت، مشيدًا بفكرة إقامة معسكر مغلق للفريق للحفاظ على تركيز اللاعبين وضمان سلامتهم عقب سلبية مسحات كورونا التي خضع لها اللاعبون.

أهداف مباراة الزمالك وسموحة الودية



ومن المقرر أن تنطلق مباريات الزمالك الودية بمواجهة سموحة، اليوم، الأحد، على ملعب فندق إقامة الفريق الأبيض فى برج العرب وسيكون الختام بلقاء بيراميدز ثم العودة إلى القاهرة لمواجهة دجلة على ملعب قلعة ميت عقبة.

الهدف الأول

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الهدف الثانى

الهدف الثالث

الهدف الرابع

الهدف الخامس

هدف سموحة