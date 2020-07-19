شكرا لقرائتكم مصطفى فتحي ينضم لمعسكر الزمالك ببرج العرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن الدكتور محمد أسامة طبيب فريق الزمالك عن انضمام مصطفى فتحي لاعب وسط الزمالك بشكل رسمي لمعسكر الفريق المقام حاليا ببرج العرب في الإسكندرية وذلك بعد حضوره اليوم .

حيث أكد أسامة أنه تم التأكد من تعافي فتحي من فيروس كورونا وكذلك استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني على استمراره في المعسكر.

تواجد مصطفى فتحي صانع العاب الزمالك في معسكر الفريق ببرج العرب خلال مباراة الفريق الودية أمام سموحة بعد إعلان تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا ، وقام الجهاز الطبي بالاطمئنان على حالة اللاعب لتحديد انضمامه للمعسكر في الأيام المقبلة.

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كان الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك قد حقق فوزا كبيرا على حساب نظيره سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف باللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بمعسكر الفريق ببرج العرب ضمن استعدادات الفريقين لاستئناف النشاط الكروي من جديد.