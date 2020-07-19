شكرا لقرائتكم فياريال يخطف المقعد الأوروبي برباعية إيبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل فياريال إلى دور المجموعات في الدوري الأوروبي بعد فوزه في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني على إيبار بأربعة أهداف دون مقابل، فيما فاز بلد الوليد على ضيف ريال بيتيس بهدفين.

وعلى ملعب "لا سيراميكا" افتتح النجم الكاميروني أندري أنغويسا التسجيل لفياريال في مرمى إيبار خلال الدقيقة 71، فيما سجل جيرارد مورينو الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 86 و89 وأنهى موي غوميز مهرجان الأهداف بإحرازه الهدف الرابع لفياريال في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ورفع فياريال، الذي عاد لطريق الانتصارات الذي غاب عنه في المرحلتين الماضيتين، إلى 60 نقطة في المركز الخامس، المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي، في حين توقف رصيد إيبار عند 42 نقطة في المركز الرابع عشر.

ووضع بلد الوليد حدا لسلسلة هزائمه في البطولة، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة، بتغلبه 2 -صفر على ضيفه ريال بيتيس، سجلها غوارديولا وأوسكار بلانو.