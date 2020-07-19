شكرا لقرائتكم هاميلتون يحقق جائزة المجر الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز البريطاني، لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، بسباق جائزة المجر الكبرى، من مركز الانطلاق الأول، للمرة الثامنة ليعادل الرقم القياسي من حيث عدد مرات الفوز بسباق واحد، ليصعد لصدارة ترتيب فئة السائقين.

وكان أداء هاميلتون جيدا للغاية على المضمار حيث أقيم السباق في مدينة بودابست تحت الغيوم التي هددت بسقوط أمطار ولكنها لم تهطل واستطاع أن يحقق الفوز بالسباق رقم 86 في مسيرته والثاني له هذا الموسم.

وتفوق هاميلتون على ماكس فيرشتابين سائق ريد بول وفالتيري بوتاس، زميله في فريق مرسيدس. وهذا هو الفوز الثامن لهاميلتون على مضمار "هونغارورينج"، حيث يرجع أول فوز له في 2007، ليعادل الرقم القياسي المسجل باسم مايكل شوماخر الذي فاز ثماني مرات بسباق الجائزة الكبرى الفرنسي. واستطاع هاميلتون أن يتفوق على بوتاس بفارق ست نقاط في ترتيب فئة السائقين حيث حصد 64 نقطة من ثلاث سباقات أقيمت هذا الموسم.